اليابان: رفع التحذير باحتمال وقوع تسونامي

رفعت “وكالة الأرصاد الجوية” اليابانية تحذيرها باحتمال حدوث تسونامي بعد زلزال بقوة 6.8 درجة، ضرب الساحل الغربي للبلاد الثلاثاء.

هذا وأكدت وزارة التجارة والاقتصاد اليابانية أنها لم تسجل أي أضرار لحقت بمحطات الطاقة النووية.

وكانت وكالة الأرصاد الجوية قد أصدرت تحذيرا بحدوث تسونامي في البلاد، وأوضحت أن المناطق المعرضة لحدوث التسونامي هي مدن ياماغتا ونيغاتا، وجزيرة سادوجاشيما.

وكان المركز الأوروبي لرصد الزلازل قد ذكر أن زلزالا بقوة 6.4 درجة على مقياس ريختر ضرب الساحل الغربي لليابان، موضحا أنه وقع على عمق 30 كيلومترا.

المصدر: سبوتنيك