رئيس المجلس السياسي في حزب الله التقى وفدا من مجلس علماء فلسطين وتأكيد رفض صفقة القرن ومؤامرة التوطين والتطبيع – موقع قناة المنار – لبنان
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June 18 2019 - 20:05

رئيس المجلس السياسي في حزب الله التقى وفدا من مجلس علماء فلسطين وتأكيد رفض صفقة القرن ومؤامرة التوطين والتطبيع

منذ 37 mins 18 June، 2019
السيد ابراهيم امين السيد
لبنان

استقبل رئيس المجلس السياسي في حزب الله السيد إبراهيم أمين السيد وفدا من مجلس علماء فلسطين وأعضاء المجلسين الإداري والاستشاري، في حضور مسؤول العلاقات الفلسطينية حسن حب الله ومعاونه عطالله حمود.
وأكد اللقاء، بحسب بيان للعلاقات الاعلامية في الحزب، “رفض ما سمي بصفقة القرن ومؤامرة التوطين والتطبيع مع الكيان الغاصب، والتأكيد على حق العودة”.

ورأى المجتمعون أن “وحدة الموقف الفلسطيني في مواجهة المشروع الصهيوني – الأميركي هي السبيل الوحيد للحفاظ على الحقوق التاريخية الثابتة للشعب الفلسطيني وكيفية انجازها التحرير والعودة، انطلاقا من الالتزام بخيار المقاومة من خلال إستراتيجية المقاومة التي هي الطريق الوحيد لتحقيق النصر وانجاز الحقوق”.

ودعا اللقاء “كل الشعوب الحرة للوقوف بحزم لإسقاط المطبعين في مؤتمر المنامة في البحرين”، متوجهين بالتحية الى “جماهير شعب البحرين التي عبرت قواه الحية عن رفضها وشجبها لانعقاد ما يسمى مؤتمر ورشة الاقتصاد تحت عنوان صفقة القرن الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية برئاسة ترامب وبعض الأنظمة التابعة”، مؤكدا ان “القدس ستبقى عاصمة أبدية لفلسطين كل فلسطين”.

ومن جهته رأى السيد أن “العدو الصهيوني الذي فشل في غزة لا يجرؤ على الخوض في أي حرب مع المقاومة، وأميركا التي فشلت في سوريا والمنطقة ستجد نفسها أمام التحدي الأكبر في مواجهة الجمهورية الإسلامية”. ودعا إلى “وحدة الصف الفلسطيني، لان إرادة شعب فلسطين الحية كفيلة بإسقاط المشروع الصهيوني وصفقة القرن التي تعني تصفية القضية الفلسطينية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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