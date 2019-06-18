اللواء حسين سلامي: تكنولوجيا الصواريخ البالستية الايرانية غيرت موازين القوى في المنطقة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 18 2019 - 20:06

اللواء حسين سلامي: تكنولوجيا الصواريخ البالستية الايرانية غيرت موازين القوى في المنطقة

منذ 60 mins 18 June، 2019
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