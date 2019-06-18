قائد الحرس الثوري : صواريخ إيران البالستية دقيقة بدرجة تمكنها من اصابة حاملات الطائرات الاميركية – موقع قناة المنار – لبنان
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June 18 2019 - 20:05

قائد الحرس الثوري : صواريخ إيران البالستية دقيقة بدرجة تمكنها من اصابة حاملات الطائرات الاميركية

منذ 1 ساعة 18 June، 2019
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