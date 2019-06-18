روسيا تدعو الأرجنتين للتعاون في مجال مكافحة المخدرات

أعلن رئيس قسم التعاون في لمكافحة الإرهاب والتطرف بوزارة الخارجية الروسية دينيس تيمنيكوف الثلاثاء انه “يجب على روسيا والأرجنتين إقامة تعاون في قضايا مكافحة المخدرات”.

وقال تيمنيكوف خلال مؤتمر عبر الفيديو بين المجموعات البرلمانية حول التعاون بين مجلس الاتحاد الروسي ومجلس الشيوخ الأرجنتيني “نحن بحاجة إلى إقامة تعاون على مسار مكافحة المخدرات”، وتابع “يظل تهديد انتشار المواد ذات التأثير النفسي أو ما يسمى الأدوية المصممة أحد المجالات ذات الأولوية في روسيا”.

وأشار تيمنيكوف إلى أن “موسكو مهتمة أيضا بتعزيز التعاون الدولي ووضع معايير ونهج مشتركة لمكافحة نشر المعلومات غير القانونية”، واضاف أن “روسيا مستعدة أيضا للتعاون في تحسين مهارات العاملين في مكافحة المخدرات، وكذلك في تحديد المجموعات المتخصصة في تهريب الكوكايين”.

المصدر: سبوتنيك