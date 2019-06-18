“البنتاغون”: خصصنا 250 مليون دولار لتعزيز قدرات القوات المسلحة الأوكرانية

أعلن “البنتاغون” الاميركي عن “تخصيص 250 مليون دولار لتدريب وتجهيز القوات العسكرية الأوكرانية”.

وقال “البنتاغون” في بيان له الثلاثاء “أعلنت وزارة الدفاع اليوم عن خطط لتقديم 250 مليون دولار لأوكرانيا كجزء من التعاون الأمني والتدريب والمعدات والمشورة لتعزيز قدرات القوات المسلحة الأوكرانية”.

واضاف البيان “سيتم تخصيص هذه الموارد المالية لدعم البرامج الراهنة لإعداد الجيش الأوكراني، بما في ذلك تقديم المساعدة للبحرية الأوكرانية ، وكذلك القوات الخاصة، وستشمل المساعدة بنادق القناصة وقاذفات القنابل والرادارات المضادة للصواريخ، أجهزة القيادة والسيطرة وأجهزة للكشف عن الإسكات الراداري وضمان الاتصالات الآمنة وأجهزة لتغطية تحركات العسكريين وأجهزة الرؤية الليلية والإمدادات الطبية”.

المصدر: سبوتنيك