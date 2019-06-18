الوزير جريصاتي بعد اجتماع التكتل: ملتزمون بالاصلاحات وبالمسار التصحيحي الوارد في الموازنة

اعلن الوزير سليم جريصاتي بعد الاجتماع الاسبوعي لتكتل “لبنان القوي”، “التزام التكتل بالاصلاحات، وبنسبة العجز وبالمسار التصحيحي الوارد في الموازنة، مع احترامنا لمنبدأ الفصل بين السلطات إذا نعلم ان الموازنة صك تشريعي بامتياز”.

وشدد على ان “الكتل يثمن عمل لجنة المال والموازنة وهي على ما أكد رئيسها لن تعتمد الشعبوية”، لافتا إلى ان “الوضع الاقتصادي والمالي صعب ولا نملك ترف المغامرة بل تقع علينا جميعا مسؤولية الانقاذ”.

أضاف: “وأكد رئيس التكتل جبران باسيل على متانة التفاهم مع تيار المستقبل ورئيس الحكومة سعد الحريري، لانه اساس لاستقرار البلاد سياسيا وأمنيا واقتصاديا وماليا”، لافتا إلى ان “هذا التفاهم كسائر التفهامات، شبكة أمان للبلد وللشعب”.

ولفت الى ان “الوضع المالي صعب، وان كل الوعود الشعبوية لا تعني الا اصحابها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام