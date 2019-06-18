اليمن: برنامج الغذاء العالمي يمارس الفساد ويستغل معاناة شعبنا

أكدت “الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية” أن “برنامج الغذاء العالمي يمارس الفساد ويستغل معاناة الشعب اليمني”.

وأشارت الهيئة في بيان لها الثلاثاء إلى أنه “تم إرسال رسائل الى منظمة الغذاء العالمي حول فساد الاغذية التي يتم ارسالها الى اليمن، حيث وصلت أكثر من سبع باخرات محملة بأغذية فاسدة تابعة لمنظمة الغذاء العالمي ارسلت الى اليمن مؤخرا”.

وأوضح البيان أن “الهيئة طالبت منظمة الغذاء العالمي بانهاء الفساد المالي والغذائي كون هذه الأموال حق للشعب اليمني من المانحين”، وأكدت “الاستعداد لمناقشة البرامج الفنية لإيصال المساعدات الى المستحقين”، ودعا “كل المنظمات للعمل بحيادية دون الانحياز لأي طرف ولدينا الارادة لتذليل الصعوبات امام العمل الإنساني”.

المصدر: موقع انصار الله