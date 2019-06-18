ما هي الشواطئ النظيفة والملوثة في لبنان حسب مجلس البحوث العلمية؟

أحصى المجلس الوطني للبحوثِ العلمية وجودَ اربعةَ عشرَ موقعاً في الشمالِ والشوف والجنوب يصلحُ للسباحةِ والنشاطاتِ الترفيهية، في حين حذرَ المواطنينَ من ارتيادِ ثمانيةِ مواقعَ أخرى ملوثةٍ جداً . وأظهر التقرير أن 14 موقعاً في الشمال وجبل لبنان والشوف والجنوب هي مناطق نظيفة وتصلح للسباحة ولا تشكّل خطرا على صحة المواطنين من بينها صور، الناقورة، البترون، جبيل، الفدار، طبرجا، العقيبه، انفه، والمعاملتين.
اما المواقع الخطرة الملوّثة جدا بمياه آسنة ورواسب النفايات ومعادن ثقيلة هي شاطئ الرملة البيضاء والمنارة، وضبيه مارينا، الشاطئ الرملي قرب انطلياس، شاطئ طرابلس العام، شاطئ سلعاتا، شاطىء قليعات عكار ، شاطئ جزيرة عبد الوهاب طرابلس.
اتحاد بلديات المنية: شواطئنا خالية من الملوثات وصالحة للسباحة
أجرى اتحاد بلديات المنية من خلال الدائرة الصحية في الإتحاد، فحصا مخبريا حول الإختبار الجرثومي عبر مختبرات مركز مراقبة الجودة (QCC)، بعد اللغط الذي ساد خلال الأيام الماضية حول سلامة شواطىء المنية وصلاحيتها لممارسة هواية السباحة، وتبين من خلال التقرير أن مياه شواطىء المنية “خالية من الملوثات الجرثومية وصالحة للسباحة ...