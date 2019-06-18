ما هي الشواطئ النظيفة والملوثة في لبنان حسب مجلس البحوث العلمية؟

أحصى المجلس الوطني للبحوثِ العلمية وجودَ اربعةَ عشرَ موقعاً في الشمالِ والشوف والجنوب يصلحُ للسباحةِ والنشاطاتِ الترفيهية، في حين حذرَ المواطنينَ من ارتيادِ ثمانيةِ مواقعَ أخرى ملوثةٍ جداً . وأظهر التقرير أن 14 موقعاً في الشمال وجبل لبنان والشوف والجنوب هي مناطق نظيفة وتصلح للسباحة ولا تشكّل خطرا على صحة المواطنين من بينها صور، الناقورة، البترون، جبيل، الفدار، طبرجا، العقيبه، انفه، والمعاملتين.

اما المواقع الخطرة الملوّثة جدا بمياه آسنة ورواسب النفايات ومعادن ثقيلة هي شاطئ الرملة البيضاء والمنارة، وضبيه مارينا، الشاطئ الرملي قرب انطلياس، شاطئ طرابلس العام، شاطئ سلعاتا، شاطىء قليعات عكار ، شاطئ جزيرة عبد الوهاب طرابلس.