قتلى وجرحى بصفوف العدوان السعودي في نجران

قتل وجرح عدد من عناصر العدوان السعودي الاميركي على اليمن الثلاثاء في عمليات متفرقة لقوات الجيش اليمني واللجان الشعبية بقطاع نجران.

وأوضح مصدر عسكري يمني أن “القوة الصاروخية دكت بصاروخ من طراز زلزال1 تجمعات للجنود السعوديين في معسكر عاكفة ، وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم”.

وأشار المصدر إلى أن “وحدات من الجيش واللجان الشعبية أفشلت محاولة تسلل لمرتزقة الجيش السعودي على مواقع المجاهدين في مربع الحماد، وكبدتهم خسائر فادحة”.

وأكد المصدر “استمرار العمليات العسكرية داخل العمق السعودي حتى يتوقف العدوان الأمريكي السعودي بحق أبناء الشعب اليمني الصامد”.

المصدر: موقع انصار الله