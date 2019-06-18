سلسلة اخبار محلية متفرقة

زار وفد تقدمه وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمود قماطي وضمَ النائبَينِ علي عمار وامين شري ورؤساءَ بلدياتِ الضاحيةِ الجنوبية، وزيرَ الأشغالِ العامة والنقل يوسف فنيانوس. وجرى بحثٌ في عددٍ من المشاريعِ الإنمائيةِ والخدماتية في الضاحية، وضرورةِ الاهتمامِ إنمائياً وخدماتياً، ومعالجةِ أزمةِ النفاياتِ لما لها من آثارٍ سلبيةٍ على أهالي المنطقة. وقد وَعَدَ الوزير فنيانوس يإيلاءِ اهتمامٍ خاص بالضاحية الجنوبية.

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جرى في بلدة مشغرة في البقاع الغربي لقاءُ مصالحةٍ بينَ عددٍ من الشبان من البلدة واخرينَ من بلدة ميدون المجاورة برعايةِ قيادةِ حزب الله ممثلةً بمسؤولِ وحدةِ الارتباطِ والتنسيق في حزب الله وفيق صفا وحركةِ امل ممثلةً بمسؤولِ الإعداد والتوجيه أحمد البعلبكي وحضورِ نائبِ رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ علي الخطيب ولفيفٍ من علماءِ المنطقة وفعاليات.

وشددت الكلماتُ على ضرورةِ نبذِ الخلافاتِ وتوحيدِ الصفِ الواحدِ وأهميةِ معالجةِ ايِ خلافٍ ضمن الأطرِ القانونيةِ الرسمية ، مؤكدةً بأنْ لا غطاءَ لأيِ مخالف.

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في بلدة تربل البقاعي، إنتشل عناصر الدفاع المدني ظهر اليوم جثة فتى سوري الجنسية في السادسة من العمر من قعر بركة زراعية يبلغ عمقها ثمانية أمتار. وقد نقل عناصر الدفاع المدني الجثة الى مستشفى الرئيس الياس الهراوي الحكومي في زحلة.

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة ما يلي: “تعلن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه اعتبارا من الساعة 9.00 ولحين الانتهاء من يوم الأربعاء 19/6/2019، سيقوم خبراء مكتب المتفجرات بتفجير أجسام متفجرة وقذائف في حقل عيون السيمان، حيث من المتوقع أن يسمع في المكان ومحيطه أصوات إنفجارات متعددة.

وطلبت من المواطنين الكرام أخذ العلم وعدم الإقتراب من المكان المذكور حفاظا على سلامتهم.

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قام رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية على رأس فريق من التفتيش، بجولة تفتيشية مفاجئة على مصلحة تسجيل السيارات والآليات في الدكوانة، للاطلاع على سير التحقيقات فيها وكيفية اداء مستخدمي المصلحة لمهامهم انفاذا للنصوص الناظمة لعملهم،

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طقس معتدل ومتقلب نسبياً يشهده لبنان في هذه الأيام. وتوقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس غداً غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل، بينما ترتفع على الجبال وفي الداخل، يتحول الطقس بعد الظهر الى قليل الغيوم.

المصدر: قناة المنار + الوكالة الوطنية للاعلام