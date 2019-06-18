كيف كانت أجواء امتحانات الشهادة الثانوية في يومها الأول.. – موقع قناة المنار – لبنان
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June 18 2019 - 18:04

كيف كانت أجواء امتحانات الشهادة الثانوية في يومها الأول..

منذ 34 mins 18 June، 2019
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تقارير مصورة - لبنان

انطلقت اليوم امتحانات الشهادة الثانوية الرسمية بفروعِها الأربعة .

المصدر: قناة المنار

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