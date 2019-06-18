الحريري في مجلس الوزراء: للتضامن الوزاري في مناقشة الموازنة وإقرار المرحلة الاولى من برنامج سيدر

انتهت جلسة مجلس الوزراء عند الساعة الرابعة عصرا، أدلى على أثرها وزير الاعلام بالوكالة محمد شقير بالمعلومات الرسمية الآتية:

“عقد مجلس الوزراء جلسة اليوم برئاسة الرئيس سعد الحريري الذي دعا في مستهلها الى تسريع وتيرة القرارات الاقتصادية والمالية التي تضمنها البيان الوزاري لنبعث اشارات ايجابية عن مدى جديتنا وصدقيتنا في معالجة القلق الناجم عن التأخير الحاصل في تنيفذ هذه القرارات، لافتا الى انه لم يعد بإمكاننا ان نسير بالوتيرة البطيئة نفسها لاننا كلنا مسؤولون عن تسريع الخطى وتفعيل الدورة الاقتصادية.

ودعا الرئيس الحريري الى التضامن الوزاري في مناقشة الموازنة في مجلس النواب والتزام القرارات التي اتخذتها الحكومة اثناء مناقشة الموازنة في الجلسات ال19 التي عقدتها، لافتا الى ضرورة إقرار المرحلة الاولى من برنامج الاستثمار الوطني الذي امنا تمويله ب 11 مليار دولار في سيدر، واصبح من الضروري ان يتفاعل الاقتصاد مع انطلاق هذا البرنامج والاثار الايجابية المرتقبة.

ثم ناقش مجلس الوزراء عددا من البنود الواردة على جدول اعماله واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وأبرزها:

– طلب دولة الرئيس من وزير الاقتصاد اعادة دراسة الرسم النوعي بسبب تسجيل اعتراضات كثيرة من التجار، واهم شيء هو الحفاظ على صناعتنا ومؤسساتنا التجارية، ووعد وزير الاقتصاد بإجراء دراسة بالتشاور مع الهيئات الاقتصادية من اجل تقديم دراسة الى مجلس الوزراء حول الرسم النوعي في اسرع وقت ممكن.

– تم الاتفاق على ألا يتضمن مشروع موازنة 2020 اي زيادة في الانفاق، اي التزام ما تم الاتفاق عليه في مشروع موازنة 2019، واذا استطعنا التخفيض في موازنة 2020 ومن المؤكد اننا سنخفض مجددا ، و هناك اتفاق على ان لا تتم زيادة النفقات. كما تحدث الرئيس الحريري واصر على اننا في شهر تموز يجب ان نكون قد اقررنا مشروع الموازنة وخطة “ماكنزي”.

وتطرق مجلس الوزراء الى موضوع اضراب الجامعة اللبنانية، وهو موضوع يهم الجميع، وأبلغنا وزير التربية أنه تقدم كثيرا في المفاوضات، وأعلن أن يوم الخميس المقبل سيكون يوما دراسيا طبيعيا في كل فروع الجامعة اللبنانية، لأن هناك آلاف الطلاب في مرحلة التخرج.

– ومن اهم القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء أنه لا يمكن لأي بلدية القيام بأي عقد بالتراضي ابتداء من 1-1 -2020 ، وسيرفض مجلس الوزراء اي عقود بالتراضي بعد هذه المهلة، وحدد مهلة 6 أشهر لاتخاذ التدابير اللازمة وتحضير دفاتر الشروط”.

أسئلة وأجوبة

سئل: متى ستدرج التعيينات على جدول أعمال مجلس الوزراء؟ ولماذا ليست هناك جلسة هذا الأسبوع؟

أجاب: “لم نقل إنه لن تكون هناك جلسة. اليوم نعرف خلال ساعة إن كانت ستعقد جلسة يوم الخميس أم لا”.

سئل: هل يمكن أن تكون التعيينات مدرجة على جدول أعمالها؟

أجاب: “ليس لدي علم بهذا الخصوص”.

سئل: هل بحثتم مسألة مشاركة لبنان في معرض دبي 2020؟

أجاب: “اتخذ قرار بهذا الموضوع بالتأكيد، والحكومة اللبنانية ستدفع المبلغ المحدد، كما سمحنا لسفيرنا في الإمارات قبول أي هبات ستأتي من الجالية اللبنانية”.

سئل: هل سيكون لبنان مشاركا؟

أجاب: “سيشارك وسيكون موجودا، من الضروري أن نشارك، لأننا نعرف أن الجالية اللبنانية كبيرة ومدى أهميتها، والإمارات مهمة لنا، ولا بد أن يكون لنا فيها وجود. وأنا أؤكد أنه سيكون لنا وجود لافت في المعرض”.

سئل: لكن إسرائيل ستكون مشاركة؟

أجاب: “لم نتحدث في هذا الموضوع ولا علم لدي”.

سئل: هل أقر موضوع إعطاء داتا الاتصالات للأجهزة الأمنية؟

أجاب: “لم نصل إلى هذا الموضوع”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام