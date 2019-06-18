المخاوف الاقتصادية تلقي بظلالها على أسواق النفط

تراجعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، وسط مؤشرات على تعثر النمو الاقتصادي العالمي جراء الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وانخفضت عقود خام القياس العالمي مزيج “برنت”، بحلول الساعة 06:20 بتوقيت غرينيتش، بواقع 19 سنتا، إلى 60.75 دولار للبرميل، فيما تراجع الخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بواقع 17 سنتا.

وهبطت أسعار النفط بنحو 20% من أعلى مستوياتها في 2019، التي بلغتها في أبريل الماضي، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى المخاوف المرتبطة بالحرب التجارية الأمريكية الصينية وظهور بيانات اقتصادية محبطة.

ويزيد من الضغط على النفط إعلان إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الاثنين بأنه من المتوقع أن يصل إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة في يوليو القادم إلى مستوى قياسي.

المصدر: رويترز