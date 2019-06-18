البحرينيون ينظمون منتدى السيادة من أجل السلام والازدهار رفضاً لصفقة القرن

أعلنت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية عن تنظيم منتدى بعنوان (السيادة من أجل السلام والازدهار) قبيل أيام من إنعقاد مؤتمر المنامة الداعم للصهاينة والممهد لصفقة القرن.

ولفتت الوفاق في بيان إلى انعقاد المنتدى بمشاركة فلسطينية وعربية للتأكيد على الرفض الفلسطيني والعربي والبحريني لمشاريع الإرتماء في حضن الصهاينة والمتاجرة بالقضية الفلسطينية وآخرها مشروع صفقة القرن الذي يشكل زلزالاً كبيراً جداً.

ويفتتح المنتدى أعماله في العاصمة اللبنانية بيروت في الثاني والعشرين من يونيو/ حزيران الحالي وذلك نظراً لصعوبة إنعقاده في المنامة التي خصصت كل قواها الأمنية والعسكرية والاستخباراتية لخدمة ورعاية المشروع الصهيوني وحمايته من خلال إستضافة أولى خطوات صفقة القرن، وعملت السلطات فيها على تكميم الافواه وقمع كل من له رأي آخر.

ويستضيق نظام البحرين أواخر الشهر الحالي ورشة ممهدة لصفقة القرن يحضرها الصهاينة في وقت أعلنت فيه الدولة الفلسطينية وكل القوى والفصائل والتيارات الفلسطينية مقاطعتها، داعين لواجهتها ورفضها.

وذكر بيان الوفاق بالموقف العربي المترافق مع الموقف الفلسطيني والذي وصفه بالمشرف والواسع على مستوى عدد من الدول بينها الكويت وعمان والمغرب ولبنان وتونس والجزائر وسوريا والعراق ومن المتوقع أن تعلن دول عربية أخرى موقفها بمقاطعة ذلك المؤتمر والورشة في الأيام القادمة.

المصدر: موقع قناة اللؤلؤة