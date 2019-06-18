إندونيسيا أحدث دولة في جنوب شرق آسيا تعيد نفايات إلى الغرب

قالت وزارة البيئة الإندونيسية إن البلاد أعادت شحنة من نفايات الورق الكندية المستوردة عبر الولايات المتحدة وذلك لتلوثها بمواد من بينها البلاستيك والمطاط والحفاضات.

وإندونيسيا أحدث دولة في جنوب شرق آسيا تعيد القمامة وسط تصاعد في واردات النفايات من أوروبا الغربية بعد أن حظرت الصين هذه الواردات مما أدى إلى تعطيل تدفق ملايين الأطنان من النفايات سنويا عبر العالم.

وقال سيد محاضر المسؤول في وزارة البيئة في اتصال هاتفي إن خمس حاويات، أي حوالي مئة طن، من النفايات أعيدت الآن إلى سياتل من سورابايا ثاني أكبر مدينة إندونيسية.

وأضاف ”هذا (الأمر) بسيط جدا. إندونيسيا لا تسمح بواردات القمامة“.

وتابع ”ما حدث في سورابايا أننا كنا ننتظر أن نحصل على بقايا الورق لكن بدلا من ذلك جاءت البقايا مع أكياس من البلاستيك ومطاط وزجاجات من البلاستيك وحقائب من البلاستيك من (حاويات) زيت الطعام والصابون“.

ولم تفصح الوزارة عن الشركة المصدرة لكنها قالت إن هذه هي المرة الأولى منذ خمس سنوات التي يعاد فيها تصدير القمامة.

المصدر: رويترز