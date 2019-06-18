ريابكوف: موسكو تتفهم مبررات طهران لزيادة إنتاج اليورانيوم منخفض التخصيب

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن موسكو قلقة من الخطط الإيرانية لزيادة مستوى إنتاج اليورانيوم المخصب بشكل منخفض، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن موسكو تتفهم مبررات طهران.

وقال ريابكوف للصحفيين في موسكو، اليوم الثلاثاء: “أشرنا أكثر من مرة مؤخرا إلى أننا نفهم الحجج التي دفعت إيران إلى اتخاذ هذه الخطوة. ولم يبق أمام هذه البلاد، في ظروف غياب أي فوائد من تنفيذها الكامل والدقيق لالتزاماتها وفق خطة الأعمال المشتركة الشاملة، خيار آخر إلا تخفيض حجم التزاماتها الطوعية في إطار الخطة”.

وعبر الدبلوماسي الروسي عن اعتقاده أن الحفاظ على هذه الوثيقة يتوقف بشكل كبير على موقف المشاركين الأوروبيين في الصفقة، وهي بريطانيا وألمانيا وفرنسا.

وتابع: “من الضروري بذل جهود إضافية بشكل سريع، بما في ذلك من خلال اللجنة المشتركة العاملة في إطار خطة الأعمال المشتركة الشاملة، بهدف صياغة خطة قادرة وحقيقية للإجراءات التي ستسمح باستئناف تصدير النفط الإيراني وتمكن إيران من استخدام الواردات من ذلك، ويتوقف الكثير في هذا الأمر على السياسة التي سيمارسها زملاؤنا الأوروبيون في المستقبل القريب”.

المصدر: إنترفاكس + تاس