الوزير جبق من بكركي: التقشف لم يطل وزارة الصحة وحولنا دفعة من الاموال المستحقة الى المستشفيات وبصدد استكمال الدفعات المتبقية – موقع قناة المنار – لبنان
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June 18 2019 - 13:44
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إنطلاق الدورة الأولى من إمتحانات الشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة على الأراضي اللبنانية كافة
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الجيش السوري يحبط هجوماً للمجموعات الإرهابية على النقاط العسكرية في تل ملح بريف حماة ويدمر آلياتها وعتادها
الجيش السوري يرد على اعتداءات المجموعات الإرهابية على محردة بريف حماة بقصف أوكارهم في اللطامنة وكفرزيتا وبلدة الاربعين
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الرئيس الإيراني: رغم المساعي التي بذلتها فإن أميركا فشلت في فرض عزلة على إيران
نائب وزير الخارجية الروسي: موسكو تتفهم قرار إيران زيادة إنتاجها من اليورانيوم المخصب
وزارة الحرب الأميركية تقرر إرسال ألف جندي إضافي إلى الشرق الأوسط
الكرملين: ندعو جميع الأطراف لضبط النفس في ظل تعزيز واشنطن وجودها العسكري في الشرق الأوسط للضغط على إيران
الخارجية الروسية: إرسال واشنطن مزيد من القوات إلى الشرق الأوسط يعد استفزازاً عسكرياً
الخارجية الروسية: موسكو قلقة من الخطط الأميركية لزيادة قواتها في الشرق الأوسط
الصين: 12 قتيلا على الأقل و134 جريحا في زلزال بقوة 6 درجات إقليم سيتشوان في جنوب غرب البلاد
الوزير جبق من بكركي: التقشف لم يطل وزارة الصحة وحولنا دفعة من الاموال المستحقة الى المستشفيات وبصدد استكمال الدفعات المتبقية
منذ 1 ساعة
18 June، 2019
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