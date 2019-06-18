رئيس مجلس النواب نبيه بري دعا الى عقد جلسة تشريعية عند الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الاربعاء في 26 حزيران الحالي (الوكالة الوطنية للاعلام) – موقع قناة المنار – لبنان
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June 18 2019 - 13:44

رئيس مجلس النواب نبيه بري دعا الى عقد جلسة تشريعية عند الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الاربعاء في 26 حزيران الحالي (الوكالة الوطنية للاعلام)

منذ 1 ساعة 18 June، 2019
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