47 مستوطنًا و7 عناصر من مخابرات الاحتلال وشرطته اقتحموا ساحات المسجد الأقصى المبارك صباح اليوم الثلاثاء – موقع قناة المنار – لبنان
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June 18 2019 - 13:44

47 مستوطنًا و7 عناصر من مخابرات الاحتلال وشرطته اقتحموا ساحات المسجد الأقصى المبارك صباح اليوم الثلاثاء

منذ 1 ساعة 18 June، 2019
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