”الاحتكاك التكيفي“.. تقنية جديدة تمنع سرقة الهواتف

توصلت شركة إريكسون السويدية العملاقة لتقنية جديدة، اطلق عليها اسم “الاحتكاك التكيفي”، تمنع النشالين من سرقة الهاتف الذكي من يد المستخدم أو نشله من الجيب الخلفي للمرء.

وسيتم تزويد الهواتف الذكية بهذه التقنية، وهي عبارة عن أجهزة استشعار يمكنها معرفة ما إذا كان الشخص الذي يمسك بالهاتف هو صاحبه أو نشال، وتعتمد على مبدأ الاهتزاز السريع والمتلاحق إذا ما أمسك النشال بالهاتف الذكي من أطرافه، الأمر الذي يدفعه إلى تركه خشية القبض عليه متلبسا بالجرم المشهود.

ويقول القائمون على تطوير التطبيق أو التقنية “في حالة الاحتكاك التكيفي، سيعاني الشخص غير المخول أو النشال، من صعوبة في الإمساك بالهاتف الخلوي أثناء وجوده في الجيب الخلفي”.

وبحسب التقارير، فإن أجهزة استشعار مدمجة ومثبتة ضمن بنية الهاتف الذكي تستطيع اكتشاف كيفية استخدامه أو التقاطه من قبل صاحبه الأصلي. بالإضافة إلى ذلك، فإن تلك القبضة الإضافية على الجهاز أثناء إجراء مكالمة هاتفية أو كتابة رسالة إلكترونية تقلل خطر وقوع الجهاز وتحطم شاشته، الأمر الذي يوفر على المستخدم نفقات تصليح الجهاز.

غير أن التقارير لم تشر إلى موعد تزويد الهواتف الذكية بهذه التقنية المضادة للسرقة والنشل. وتجدر الاشارة الى أن ما يقدر بنصف مليون هاتف ذكي تعرضت للسرقة في إنكلترا وويلز في العام 2016.

المصدر: اخبار الان