احصاءات غرفة التحكم المروري: 4 قتلى و31 جريحاً في 21 حادثاً خلال الـ 24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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June 18 2019 - 08:35

احصاءات غرفة التحكم المروري: 4 قتلى و31 جريحاً في 21 حادثاً خلال الـ 24 ساعة الماضية

منذ 1 ساعة 18 June، 2019
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