احصاءات غرفة التحكم المروري: 4 قتلى و31 جريحاً في 21 حادثاً خلال الـ 24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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June 18 2019 - 08:35
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المتحدث بإسم القوات المسلحة اليمنية: الطيران المسير ينفذ عمليات واسعة بإتجاه مطار أبها الدولي
وفاة الرئيس المصري السابق محمد مرسي بعد تعرضه لنوبة إغماء خلال جلسة محاكمته
بيان للنائب العام المصري: مرسي سقط مغشياً عليه في قفص الاتهام وتم نقله إلى المستشفى بشكل فوري حيث تبينت وفاته
النائب العام المصري: تكليف لجنة طب شرعي بإعداد تقرير عن أسباب وفاة مرسي تمهيداً للتصريح بالدفن
الداخلية المصرية تعلن حالة الاستنفار القصوى في البلاد بعد إعلان وفاة الرئيس السابق محمد مرسي خلال محاكمته
جماعة الإخوان المسلمين تتهم السلطات المصرية باغتيال الرئيس السابق محمد مرسي بـ"القتل البطيء" وتطالب بتحقيق دولي
منظمة العفو الدولية تدعو السلطات المصرية إلى إجراء تحقيق نزيه في ظروف وفاة مرسي "الصادمة" وحيثيات احتجازه
هيومن رايتس ووتش: اعتقال مرسي كان "تعسفياً" والسلطات المصرية تتحمل مسؤولية وفاته لأنها "لم توفر له الرعاية الطبية"
لجنة المال والموازنة تعلق المادة 63 من مشروع موازنة العام 2019 المتعلقة بفرض ضريبة 2 بالمئة على البضائع المستوردة
النائب كنعان: تعليق المادة 63 المرتبطة بضريبة 2 بالمئة إفساحاً في المجال أمام صياغة جديدة تستثني بضائع استهلاكية يومية
المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة: الحريري التقى باسيل وعقدا اجتماعاً مطولاً خصص لتقييم المرحلة الماضية وما شابها من سجالات
المكتب الإعلامي الحريري: اللقاء مع باسيل كان مناسبة لحوار صريح وتفعيل العمل الحكومي وتهيئة المناخات لإنجاز الموازنة
المكتب الإعلامي للحريري: خلص اللقاء إلى أن التفاهم الذي حصل قبل 3 سنوات سيستمر قوياً وفاعلاً بعد جلسة المصارحة
قضاة لبنان قرروا تعليق اعتكافهم بشكل مؤقت إلى حين انتهاء لجنة المال من مناقشة مشروع موازنة عام 2019
نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي: جلسة تشريعية في نهاية هذا الشهر تبحث حوالي 9 مشاريع واقتراحات قوانين
قائد الجيش اللبناني: الإرهاب يتحين الفرص من خلال بعض الخلايا النائمة لبث حقده وقد أحبطنا الكثير من محاولاته
رئيس لجنة الإعلام والاتصال حسين الحاج حسن يعرض بمؤتمر صحافي الثلاثاء 11:30 تفاصيل ملف تلزيم الألياف الضوئية في أوجيرو
المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية: احتياطات اليورانيوم المخصب ستتجاوز في 27 حزيران/يونيو حدود ما ينص عليه الاتفاق النووي
رئيس هيئة الأركان الإيرانية: نحو قادرون على إغلاق مضيق هرمز بما يمنع خروج حتى قطرة نفط واحدة عبره
أمين مجلس الأمن القومي الإيراني: إيران تضمن أمن الخليج ومضيق هرمز وعلى واشنطن إنهاء وجود قواتها لأنها مصدر الأزمات
الأدميرال علي شمخاني: أحبطنا عمل شبكة معلوماتية سايبيرية أميركية ضخمة ومعقدة كانت على وشك مهاجمة إيران
موغيريني: التزامنا بالاتفاق النووي مبني على تقارير موثوقة ونسعى لاستمراره واستفادة إيران من الآلية المالية
مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض: خطط إيران لتخصيب اليورانيوم هي "ابتزاز نووي" لا بد من مواجهته بزيادة الضغط
الرئيس الفرنسي: جميع أشكال التصعيد في الخليج ليست في الاتجاه الصحيح ونحن نعمل على تشجيع الحوار
المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط: إعادة انتخابات الكنيست أدت إلى تأجيل إعلان الشق السياسي من "صفقة القرن"
وكالة الأونروا تناشد المانحين الإيفاء بتعهداتهم لتجاوز عجز قيمته 211 مليون دولار في موازنتها للعام 2019
رئيس الوزراء العراقي خلال لقاء المبعوث الخاص للرئيس الروسي: العلاقات الثنائية مهمة ومؤثرة ويجب تعزيزها لمصلحة البلدين
وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي يطالبون بإجراء تحقيق شفاف ومستقل حول حملة القمع في 3 حزيران يونيو بالسودان
السودان: تحالف "الحرية والتغيير" يدعو للمشاركة في تظاهرات ليلية جديدة في أرجاء البلاد تنديداً بـ"مجزرة" فض الاعتصامات
هيئة رصد الزلازل الصينية: هزة أرضية خفيفة بقوة 1.3 جراء "انفجار محتمل" قرب الحدود بين الصين وكوريا الشمالية
معهد دراسات سويدي: الدول التي تمتلك السلاح الذري تولي "أهمية متزايدة" لهذه الأسلحة وتقوم بتحديث ترساناتها
نيجيريا: مقتل 30 شخصاً على الأقل في هجوم نفذه 3 انتحاريين يرجح أنهم من جماعة بوكو حرام في شمال شرق البلاد
مراسل المنار: مقاتلتا سو - 27 اعترضت قاذفات أميركية من طراز بي - 52 قرب حدود روسيا عند مجالي البحر الأسود وبحر البلطيق
احصاءات غرفة التحكم المروري: 4 قتلى و31 جريحاً في 21 حادثاً خلال الـ 24 ساعة الماضية
منذ 1 ساعة
18 June، 2019
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