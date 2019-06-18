الحوثي: منظمة الغذاء العالمي تعوض الغذاء الفاسد بحرب تصريحات

قال عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي الاثنين إن منظمة الغذاء العالمي تعوض الغذاء الفاسد بحرب تصريحات يقودها مديرها الأمريكي المعروف بنزعته الدينية.

وأوضح الحوثي أن التصريحات متأثرة بسياسة بومبيو المعروف بدفاعه المستميت عن استمرار بيع صفقات السلاح التي تقتل الشعب اليمني.

وأشار إلى أن ما تخطط له دول العدوان الآن هو الهجوم مجددا في الأيام المقبلة على الحديدة.

ولفت الحوثي إلى أن التصريحات والفبركات الإعلامية المثارة الآن هدفها تجميل صورة دول العدوان ونسيان أنه من صنع المجاعة.

وأضاف “على منظمة الغذاء العالمي استبدال أغذيتها الفاسدة نقدا، ونحن مع الآلية التي تحقق الرقابة الحقيقية وفق القانون”.

وتابع “على المدير التنفيذي لمنظمة الغذاء العالمي الاستماع جيدا إلى ما يعترض عليه من الأغذية الفاسدة”

هذا واعتبر الحوثي أن العدل يقتضي أن لا يسمح بشراء غذاء فاسد، مشيرا “نحن مع الإجراءات الصحيحة بشفافية، وبما لا يخالف قوانين الجمهورية”.

المصدر: المسيرة نت