حراك العسكريين المتقاعدين: إقفال مرفق عام في بيروت الكبرى صباح الأربعاء – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
June 17 2019 - 23:07

حراك العسكريين المتقاعدين: إقفال مرفق عام في بيروت الكبرى صباح الأربعاء

منذ 25 mins 17 June، 2019
العسكريون المتقاعدون
لبنان

صدر عن حراك العسكريين المتقاعدين البيان الآتي: “أمام استمرار تعنت السلطة في عدم تلبية مطالب العسكريين المتقاعدين وسحب كل المواد المتعلقة بحقوقهم، والحاقا لبيانها الاخير قررت هيئة التنسيق إقفال مرفق عام في منطقة بيروت الكبرى اعتبارا من السادسة من صباح الأربعاء، وسيتم تعميم تعليمات التنسيق تباعا. كما دعت عائلات الشهداء وعائلات العسكريين في الخدمة الفعلية وفي التقاعد الجهوز والمشاركة في هذه التحركات التي تهدف الى الدفاع عن ذوي الدخل المحدود ولقمة عيشهم ورفضا للمساس بحقوق عائلات الشهداء والجرحى والمعوقين وسائر المتقاعدين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

التعليقات

ذات صلة