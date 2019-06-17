الصفدي: الأردن دعي لحضور ورشة المنامة وندرس قرارنا

أكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، أن بلاده مدعوة لحضور ورشة العمل في البحرين، موضحا أن الأردن لم يتخذ قراره بعد بشأن المشاركة أم لا.

وقال الصفدي، في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين: “حضور ورشة البحرين لا يعني موقف الأردن من حل أزمة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ونحن موقفنا لم يتغير ودعمنا لحقوق الشعب الفلسطيني لم يتغير، وإذا ذهبنا للمنامة سنذهب لنقول موقفنا هذا بوضوح”.

وأضاف الصفدي: “نحن مدعوون لحضور ورشة المنامة للاستماع… وندرس قرار حضورنا للورشة أم لا”.

وأوضح وزير الخارجية الأردني: “إذا حضرنا نذهب لنعبر عن نهجنا الدائم.. وإذا طرح شيء لا نقبله سنقول لا صارخة، وإذا طرح شيء إيجابي سنتعامل معه وأي شيء يطرح عليه أن يكون ضمن حل الدولتين”.

المصدر: وكالات