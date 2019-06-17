القوى الامنية تلقي القبض على شخص رمى طفلا تحت جسر بلدة تفاحتا – موقع قناة المنار – لبنان
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June 17 2019 - 23:07

القوى الامنية تلقي القبض على شخص رمى طفلا تحت جسر بلدة تفاحتا

منذ 54 mins 17 June، 2019
أخبار موقع المنار
لبنان

عثر السوري “ايمن خ” على طفل حديث الولادة بصحة جيدة ملقى الى جانب جدار تحت جسر بلدة تفاحتا في منطقة الزهراني وقام بتسليمه الى احد علماء الدين في المنطقة الذي ابلغ بدوره القوى الأمنية.

وبناء على اشارة النيابة العامة الاستئنافية في الجنوب اودع الطفل مستشفى علاء الدين في الصرفند، واقتيد السوري الذي عثر عليه الى فصيلة درك عدلون لأخذ افادته في هذه القضية. ومنذ بعض الوقت القي القبض على الشخص الذي رمى بالطفل بعد ان تم التعرف عليه من قبل القوى الامنية وهو الان موقوف في مخفر زفتا قضاء النبطية.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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