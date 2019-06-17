أوروبا تتقدم خطوة إضافية باتجاه بناء مقاتلتها المستقبلية

كشفت فرنسا وألمانيا وإسبانيا الإثنين النقاب عن جيل جديد من مقاتلات القوات الجوية الأوروبية، مطلقة بذلك مشروعا طموحا يهدف إلى توحيد صفوف القوات العسكرية في القارة والحد من التباينات القائمة في ما بينها كما وإيجاد بديل للمقاتلات الأميركية.

ويندرج مشروع بناء المقاتلة الخفية (لا ترصدها أجهزة الرادار) ضمن “نظام القتال الجوي المستقبلي” (اف سي ايه اس بالانكليزية أو اس سي آ اف بالفرنسية) الذي سيضم ايضا طائرات مسيرة وصواريخ وناقلات تموين يتم التحكم بها عن بعد قادرة على نقل الذخيرة وتشويش شبكات الاتصالات كما وتشتيت انتباه دفاعات العدو.

وحضر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حفل كشف النقاب عن مجسم بالحجم الحقيقي للمقاتلة خلال افتتاح معرض لوبورجيه الثالث والخمسين للصناعات الجوية.

وقد تم إطلاق المشروع رسميا بعد أن وقعت وزيرات الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي والألمانية أورسولا فون در ليين والأسبانية مارغاريتا روبليس على اتفاق التعاون.

وقالت بارلي “الآن بات هذا المشروع يكتسب بعدا أوروبيا حقيقيا لقد انضمت إسبانيا هذا الصباح رسميا إلى البرنامج”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية