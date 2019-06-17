وفد من “تجمع العلماء” زار جبق ونوه باهتمامه بالمناطق المحرومة

استقبل وزير الصحة العامة في الحكومة اللبنانية جميل جبق الاثنين وفدا من “تجمع العلماء المسلمين” برئاسة رئيس الهيئة الإدارية الشيخ الدكتور حسان عبد الله.

وقال الشيخ عبد الله إن “البحث تناول الخطوات التي يقوم بها الوزير جبق لجهة زيادة التقديمات من خلال الموازنة المتاحة أو لجهة تأمين أدوية الأمراض المستعصية والمزمنة وتخفيض أسعارها”.

ونوه الشيخ عبد الله “بالجهود وبالاهتمام الخاص الذي يبديه الوزير جبق حيال المناطق المحرومة في عكار والبقاع والجنوب، ما ينعكس تعزيزا لثقة المواطنين بمؤسساتهم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام