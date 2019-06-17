“التنمية والتحرير”: تحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وبلدة الغجر ستبقى أولويتنا

أكدت كتلة “التنمية والتحرير” النيابية في لبنان في ذكرى إحتلال العدو الإسرائيلي لمزارع شبعا أن “قضية تحرير المزارع وتلال كفرشوبا وبلدة الغجر والعلامات اللبنانية الحدودية، ستبقى قضية الكتلة الأساسية وأولويات عملها البرلماني”.

وقالت الكتلة في بيان لها الاثنين “ستبقى كتلتنا الضامنة والحامية لحقوق لبنان المائية في المنطقة الخاضعة للخط الأبيض المائي حتى رد العدوانية الإسرائيلية واستباحة إسرائيل وقرصنتها للثروة المائية، كما في الأراضي السيادية اللبنانية وكذلك المجال الجوي اللبناني”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام