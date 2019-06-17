الاتحاد الأوروبي: لاجراء تحقيق مستقل حول القمع في السودان

طالب وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بيان نشر عقب اجتماعهم في لوكسمبورغ الاثنين “بإجراء تحقيق باستقلالية وشفافية في حملة القمع التي حصلت في السودان في مطلع حزيران/يونيو الجاري”.

وندد البيان “بالهجمات العنيفة التي ارتكبت في السودان في الثالث من حزيران/يونيو والتي أسفرت عن عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين”، ولفت الى أن “المسؤولية تقع بوضوح على عاتق المجلس العسكري الانتقالي كسلطة مكلفة حماية السكان”.

وأضاف البيان أن “مرتكبي هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان وهذه التجاوزات يجب أن يتحملوا مسؤولية أفعالهم”، ودعا “للوقف الفوري لكل أشكال العنف خصوصا الاعدام خارج اطار القضاء والإعدام التعسفي وعمليات الضرب والعنف الجنسي و(العنف) المتصل بالتمييز بين الجنسين”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية