الرئيس بري ترأس اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب

ترأس رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الاثنين في عين التينة اجتماع هيئة مكتب المجلس، بحضور نائب الرئيس ايلي الفرزلي والنواب: ميشال موسى، الآن عون، سمير الجسر واغوب بقرادونيان، الأمين العام للمجلس عدنان ضاهر والمدير العام محمد موسى.

وبعد الإجتماع، قال الفرزلي “تقرر عقد جلسة نيابية تشريعية في نهاية هذا الشهر يحدد موعدها في ما بعد، وتتناول مشاريع واقتراحات القوانين الواردة على جدول الأعمال الى جانب بعض اقتراحات القوانين المعجلة المكررة التي سيأخذ المجلس موقفا بشأنها ثم تتبع بانتخاب حصة المجلس من أعضاء المجلس الدستوري، لائحة المشاريع والإقتراحات المقررة تنشر في حينه”.

ورأى الفرزلي ان “مسألة إستقلالية القضاء يجب ان تكون هاجس الجميع ويجب ان يؤكد عليها، ونؤكد عليها جميعا”، وتابع “كل ما يعمل من أجل صيانة استقلالية القضاء يجب ان يكون دأبنا وتئدابنا، أما القضايا الاخرى المتعلقة بمضمون القوانين المرعية فإقرارها يعود للسادة النواب”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام