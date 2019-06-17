الوزير الغريب: سنعرض بأقرب فرصة على مجلس الوزراء خطتنا لشؤون النازحين

أكد وزير الدولة لشؤون النازحين في الحكومة اللبنانية صالح الغريب على “خطة وزارة الدولة لشؤون النازحين التي يعتزم عرضها على مجلس الوزراء في أقرب فرصة”.

وأمل الغريب الاثنين ان “تحظى هذه الخطة بالإجماع الوطني لما لهذا الملف من انعكاسات على كافة الصعد”، ولفت الى ان “هذه الخطة ترتكز على تطبيق القوانين اللبنانية وبعيدة كل البعد عن العنصرية”.

من جهة ثانية، بحث الغريب في مقر الوزارة مع سفيرة أستراليا لدى لبنان ريبيكا غريندلاي والممثلة المقيمة للمجلس النروجي للاجئين في لبنان كايت نورتن ملف عودة النازحين السوريين.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام