خواجة: لتضع الحكومة رؤية اقتصادية اصلاحية حقيقية

شدد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب محمد خواجة على “ضرورة وضع الحكومة رؤية اقتصادية اصلاحية حقيقية تفتح الباب للخروج من الوضع المأزوم الذي تعيشه البلاد”.

وأكد خواجة على “ثوابت حركة امل وكتلة التنمية والتحرير برئاسة دولة الاستاذ نبيه بري حول رفض ضرائب جديدة على المواطنين وعدم المس بحقوق ومصالح الشرائح الوسطى والفقيرة وذوي الدخل المحدود”، وشدد على “ضرورة دعم القطاعات الانتاجية لا سيما الصناعة والزراعة لتوفير فرص العمل لعشرات الاف الشباب الخريجين سنويا”.

من جهة ثانية، اعتبر خواجة ان “ما حدث في طرابلس عشية عيد الفطر من عمل اجرامي نفذه انتحاري من داعش ضد الجيش اللبناني والقوى الامنية، لا يعبر مطلقا عن هوية عاصمة الشمال مدينة العروبة والاسلام المعتدل والشراكة الوطنية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام