قائد الجيش اللبناني: مديرية المخابرات أحبطت الكثير من المحاولات الارهابية

أكد قائد الجيش اللبناني العماد جوزف عون أن “الجيش يتعامل اليوم مع عدو إرهابي غير تقليدي متخف بين الناس، حيث التعقيدات كثيرة وغير واضحة”، وتابع “هنا يأتي دور الركن في دراسة هذه الظروف وتهيئة المقومات الملائمة التي تمكن قائد الوحدة من تقدير الموقف بشكل دقيق”.

واعتبر العماد عون الاثنين أن “سرعة استجابة الوحدات للاعتداء الإرهابي في طرابلس أخيرا ومسارعتها إلى إنهاء الحالة الشاذة، تؤكد أهمية المبادئ التي نتعلمها في كلية القيادة والأركان”، ولفت إلى أن “الإرهاب يتحين الفرص من خلال بعض الخلايا النائمة لبث حقده في المجتمع، لكن تطور مديرية المخابرات وجهوزيتها أحبط الكثير من هذه المحاولات، وما أفلت منها قضت عليه الوحدات المولجة حفظ الأمن”.

وشدد العماد عون على أن “كلية القيادة والأركان هي أحد أهم المعاهد التي تخرج القادة العسكريين، وعلى أهمية الدور الذي يؤديه الضباط الأركان في وحداتهم، إذ يساهمون بشكل حاسم في اتخاذ القرار الصحيح”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام