الذهب ينخفض مع ارتفاع الدولار .. وترقب اجتماع “الاحتياطي”

واصلت أسعار الذهب انخفاضها، الاثنين، بعدما نزلت من أعلى مستوى في 14 شهرا في الجلسة السابقة، مع بقاء الدولار قرب أعلى مستوى في أسابيع عدة، بفضل بيانات قوية عن مبيعات التجزئة الأميركية وقبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) هذا الاسبوع.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المئة إلى 1338.86 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:49 بتوقيت غرينتش، بعدما بلغ أعلى مستوى منذ 11 أبريل 2018، عند 1358.04 دولار الجمعة، وفق “رويترز”.

ونزل الذهب في المعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.2 في المئة، إلى 1343.90 دولار للأوقية.

وتراجعت توقعات خفض أسعار الفائدة خلال اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي يومي 18 و19 يونيو إلى 21.7 في المئة من 28.3 في المئة الخميس، في أعقاب صدور بيانات التجزئة القوية، بحسب مجموعة “سي.إم.إي”.

وقال محللون إن قوة الدولار تضعف جاذبية الذهب، إذ يقبع مؤشر الدولار قرب أعلى مستوى في أسبوعين، الاثنين، بدعم من بيانات مبيعات التجزئة القوية.

المصدر: رويترز