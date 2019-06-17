العميد سريع: الرد على العدوان لن يكون محصورا على هذه المطارات وعملياتنا ستطال أهدافا حساسة فى أماكن أخرى لا يتوقعها النظام السعودي الباغي – موقع قناة المنار – لبنان
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June 17 2019 - 14:53

العميد سريع: الرد على العدوان لن يكون محصورا على هذه المطارات وعملياتنا ستطال أهدافا حساسة فى أماكن أخرى لا يتوقعها النظام السعودي الباغي

منذ 54 mins 17 June، 2019
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