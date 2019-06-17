العميد سريع: نعلن أن مطارات أبها و جيزان و نجران أصبحت مطارات غير آمنة وستتعرض للاستهداف الدائم والمتواصل نتيجة استمرار العدوان والحصار – موقع قناة المنار – لبنان
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June 17 2019 - 14:53

العميد سريع: نعلن أن مطارات أبها و جيزان و نجران أصبحت مطارات غير آمنة وستتعرض للاستهداف الدائم والمتواصل نتيجة استمرار العدوان والحصار

منذ 56 mins 17 June، 2019
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