العميد سريع: تحالف العدوان يستخدم مطارات نجران وجيزان وأبها في عملياته العسكرية منذ بدء العدوان وحتى الآن – موقع قناة المنار – لبنان
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June 17 2019 - 14:53

العميد سريع: تحالف العدوان يستخدم مطارات نجران وجيزان وأبها في عملياته العسكرية منذ بدء العدوان وحتى الآن

منذ 57 mins 17 June، 2019
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