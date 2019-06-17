المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع: العملية التى استهدفت مطار ابها فجر اليوم بطائرات قاصف” 2k- ” استهدفت مدرج الإقلاع والهبوط وكانت ناجحه بفضل الله – موقع قناة المنار – لبنان
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June 17 2019 - 14:54

المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع: العملية التى استهدفت مطار ابها فجر اليوم بطائرات قاصف” 2k- ” استهدفت مدرج الإقلاع والهبوط وكانت ناجحه بفضل الله

منذ 58 mins 17 June، 2019
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