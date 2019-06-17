رئيس مجلس إدارة وكالة “سبأ” اليمنية محمد المنصور: تم استعادة موقع الوكالة بعد أن تم اختراقه من قبل جهات معادية ونشر خبر كاذب عن مقابلة مع رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط – موقع قناة المنار – لبنان
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June 17 2019 - 11:27

رئيس مجلس إدارة وكالة “سبأ” اليمنية محمد المنصور: تم استعادة موقع الوكالة بعد أن تم اختراقه من قبل جهات معادية ونشر خبر كاذب عن مقابلة مع رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط

منذ 47 mins 17 June، 2019
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