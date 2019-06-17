عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي: تصريحات محمد بن سلمان تدل دلالة واضحة أنهم يرفضون السلام في اليمن – موقع قناة المنار – لبنان
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June 17 2019 - 11:27
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عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي: تصريحات محمد بن سلمان تدل دلالة واضحة أنهم يرفضون السلام في اليمن
منذ 53 mins
17 June، 2019
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