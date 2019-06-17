عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي: تصريحات محمد بن سلمان تدل دلالة واضحة أنهم يرفضون السلام في اليمن – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
June 17 2019 - 11:27

عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي: تصريحات محمد بن سلمان تدل دلالة واضحة أنهم يرفضون السلام في اليمن

منذ 53 mins 17 June، 2019
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة