الصين تعتزم بناء مفاعل نووي صغير لتدفئة الشمال الشرقي

قال مسؤول صيني يوم الاثنين إن بلاده تعتزم بناء مفاعل نووي تجريبي صغير يمكنه أن يحل محل الفحم أو الغاز في توفير التدفئة للبلدات والمدن في المناطق الشمالية الأكثر برودة.

وأضاف وانغ شو جيا، وهو مهندس كبير في شركة استثمار كهرباء الدولة التي تطور المشروع، على هامش مؤتمر للصناعة أن مفاعل التدفئة الصغير سيستهدف مدينة جياموسي بإقليم هيلونغجيانغ الذي يقع في شمال شرق الصين وسيكون واحدا من وحدتين مقترحتين تصل قدرتهما المشتركة إلى 400 ميجاوات.

ولا يزال المشروع قيد مراجعة الحكومة المركزية للموافقة عليه و الشركة المطورة تستهدف تشغيل المشروع بحلول عام 2024.

وتستكشف الصين استخدام المفاعلات النووية الصغيرة، التي تكون بحجم أقل من خمس حجم المفاعل النووي، كبديل لأنظمة التدفئة في المناطق الشمالية التي تتعرض إلى الضباب الدخاني. وتزود الدولة منطقة الشمال بالتدفئة في الفترة من نوفمبر تشرين الثاني إلى مارس آذار باستخدام مراجل تعمل بالفحم أو الغاز.

وأجرت الشركة الوطنية الصينية للطاقة النووية تجارب بالفعل على تصميم “مفاعل لتدفئة المدن” تقول إن بإمكانه تزويد 200 ألف منزل بالدفء.

المصدر: رويترز