مخابرات الجيش اللبناني توقف مطلق النار على احد مطاعم الضاحية الجنوبية وشقيقه – موقع قناة المنار – لبنان
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June 17 2019 - 07:31

مخابرات الجيش اللبناني توقف مطلق النار على احد مطاعم الضاحية الجنوبية وشقيقه

منذ 20 mins 17 June، 2019
أخبار موقع المنار

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