مخابرات الجيش اللبناني توقف مطلق النار على احد مطاعم الضاحية الجنوبية وشقيقه – موقع قناة المنار – لبنان
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June 17 2019 - 07:31
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مخابرات الجيش اللبناني توقف مطلق النار على احد المطاعم في الضاحية الجنوبية وشقيقه يوم امس
الكرملين: نحذر من اطلاق الاتهامات جزافا بشأن الهجوم على ناقلتي النفط ببحر عمان لأنها يمكن أن تقوض أسس الاقتصاد العالمي
الجولان المحتل: اضراب عام الثلاثاء ضد مشروع العدو لتركيب مراوح هوائية على الأراضي الزراعية تمهيدا لمصادرتها
عضو المجلس الأعلى باليمن محمد علي الحوثي: سنواجه تحالف قوى العدوان الذي إختار الحل العسكري ورفض الحلول السياسية
مخابرات الجيش اللبناني توقف مطلق النار على احد مطاعم الضاحية الجنوبية وشقيقه
منذ 20 mins
17 June، 2019
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