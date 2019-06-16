عبد السلام: إقرار الجيش الأمريكي يثبت بأن العدوان يحمل أجندة أمريكية صهيونية

أكد رئيس الوفد الوطني محمد عبد السلام أن إقرار الجيش الأمريكي بتبعية طائرة الاستطلاع التي تم إسقاطها في الساحل الغربي إثبات عملي أن العدوان يحمل أجندة أمريكية صهيونية. وقال عبد السلام في تغريده له إن” البقية مجرد أدوات فشلت أمام صمود اليمن فاضطر الأمريكي للانخراط بنفسه”، وأضاف” أن أمريكا متورطة في مختلف الجرائم المرتكبة للعام الخامس بحق شعبنا اليمني”.

وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد أكدت إسقاط الدفاعات الجوية اليمنية لطائرة من طراز MQ-9 تابعة لها في السادس من يونيو بـ الساحل الغربي. يُذكر أن الدفاعات الجوية للجيش واللجان قد أسقطت في 6 من الشهر الحالي طائرة مقاتلة بدون طيار معادية من طراز “MQ9” أمريكية الصنع في الساحل الغربي.

المصدر: المسيرة نت