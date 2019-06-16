الكرملين يحذر من اطلاق الاتهامات جزافا في استهداف الناقلتين في الخليج

حذر الكرملين من اطلاق “الاتهامات جزافا” بشأن الحادث الذي وقع في خليج عمان حيث أصيبت ناقلتان بأضرار الخميس في هجمات نسبتها واشنطن والرياض الى إيران. وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين “أشك في احتمال أن تؤخذ الاتهامات جزافا في الاعتبار في هذه الأوضاع”، مشيرا إلى أن “مثل هذه الحوادث يمكن أن تقوض أسس الاقتصاد العالمي”. وأضاف بيسكوف في مقابلة مع القناة الاولى نشرتها وكالة “ريا نوفوستي” العامة “ندعو دائما إلى تقييم واقعي للوضع وننتظر ظهور معطيات مقنعة إلى حد ما”.

وتعرضت ناقلة نفط يابانية وأخرى نروجية الخميس لهجمات لم يحدد مصدرها فيما كانتا تبحران قرب مضيق هرمز. الممر الاستراتيجي الذي يعبر منه يوميا نحو ثلث إمدادات النفط العالمية المنقولة بحرا.

واتهم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في مقابلة صحافية نشرت الأحد طهران بمهاجمة ناقلات النفط في بحر عمان، وقال لصحيفة “الشرق الاوسط” السعودية إن “النظام الإيراني لم يحترم وجود رئيس الوزراء الياباني (شينزو آبي) ضيفا في طهران وقام أثناء وجوده بالرد عمليا على جهوده بالهجوم على ناقلتين إحداهما عائدة لليابان”.

كما اتهمت واشنطن طهران بالسعي للتسبب باضطراب إمدادات النفط العالمية عبر إغلاق مضيق هرمز، وهو ما هددت به إيران في الماضي بينما قال الرئيس الاميركي دونالد ترامب إن طهران هي من هاجم ناقلات النفط في بحر عمان.

وفي طهران، رد رئيس البرلمان الايراني علي لاريجاني الأحد على هذه الاتهامات بالقول إن الولايات المتحدة قد تكون المسؤولة عن الهجمات، معتبرا ان العمليات ضد الناقلات أتت “لأنهم عجزوا عن الحصول على نتيجة من الحظر” الاقتصادي على بلاده.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية