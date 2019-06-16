ناطق أنصار الله: إقرار الجيش الأمريكي بتبعية طائرة الاستطلاع التي تم إسقاطها في الساحل الغربي إثبات أن العدوان يحمل أجندة أمريكية صهيونية والبقية مجرد أدوات – موقع قناة المنار – لبنان
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June 16 2019 - 23:59

ناطق أنصار الله: إقرار الجيش الأمريكي بتبعية طائرة الاستطلاع التي تم إسقاطها في الساحل الغربي إثبات أن العدوان يحمل أجندة أمريكية صهيونية والبقية مجرد أدوات

منذ 3 ساعة 16 June، 2019
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