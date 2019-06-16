ناطق أنصار الله: إقرار الجيش الأمريكي بتبعية طائرة الاستطلاع التي تم إسقاطها في الساحل الغربي إثبات أن العدوان يحمل أجندة أمريكية صهيونية والبقية مجرد أدوات – موقع قناة المنار – لبنان
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June 16 2019 - 23:59
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رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني يلمح إلى وقوف واشنطن خلف الهجمات التي استهدفت ناقلتي نفط في خليج عمان
لاريجاني: الهجوم المريب على ناقلات النفط يضاف للحظر لأن الأميركيين عجزوا عن الحصول على نتيجة من الحظر ضد الشعب الإيراني
وزير الخارجية الأميركي: نملك أدلة على ضلوع ايران بهجوم الناقلتين ولا نريد الحرب وسنواصل اتخاذ الاجراءات لردع الايرانيين
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حركة حماس تدعو للإضراب الشامل وتفعيل المقاومة الشعبية على نقاط التماس مع العدو في 25 الجاري رفضا لمؤتمر البحرين
رئيس وزراء العدو يفتتح مستوطنة "رامات ترامب" في الجولان المحتل تكريما للرئيس الأميركي لاعترفه بسيادة العدو على الجولان
لجان المقاومة في فلسطين: إقامة مستوطنة باسم ترامب بالجولان المحتل تؤكد أن إدارته شريكة بالعدوان على الحقوق العربية
الجولان المحتل: اضراب عام الثلاثاء ضد مشروع العدو لتركيب مراوح هوائية على الأراضي الزراعية تمهيدا لمصادرتها
عضو المجلس الأعلى باليمن محمد علي الحوثي: سنواجه تحالف قوى العدوان الذي إختار الحل العسكري ورفض الحلول السياسية
القيادة المركزية الأميركية تقرّ باسقاط الدفاعات الجوية اليمنية طائرة MQ -9 التابعة لها في 6 من الجاري بالساحل الغربي
رئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبد السلام: اقرار الجيش الأميركي بتبعية الطائرة له إثبات بتورطه في العدوان وجرائمه
مصادر يمنية: مصرع وإصابة 17 عنصرا من قوى العدوان بعمليات قنص في صحراء ميدي
الأمين العام لجامعة الدول العربية اثر لقائه رئيس المجلس العسكري السوداني: هدفنا تـمين استقرار السودان وتوافقه الداخلي
السودان: المجلس العسكري يتعهد بإعدام الذين ارتكبوا تجاوزات أدت الى مقتل العشرات أثناء تفريق اعتصام المعارضة في الخرطوم
تجمع المهنيين السودانيين: المجلس العسكري لم يُعطَ أي تفويض من الشعب لتشكيل حكومة تصريف أعمال ولن نعترف بأي سلطة للمجلس
تجمع المهنيين السودانيين: نحضّر لتحرك واسع بمختلف الوسائل الشرعية لمقاومة قرارت المجلس العسكري وتسليم السلطة للشعب
السودان: النيابة العامة تبدأ محاكمة الرئيس المخلوع عمر حسن البشير بتهم الفساد وحيازة الأموال الأجنبية بعد نقله من سجنه
رئيس وزراء حكومة الوفاق الليبية فايز السراح: لن نقبل بإجراء أي محادثات مع "خليفة حفتر" ونلتزم بعدم مهاجمة منشآت النفط
ناطق أنصار الله: إقرار الجيش الأمريكي بتبعية طائرة الاستطلاع التي تم إسقاطها في الساحل الغربي إثبات أن العدوان يحمل أجندة أمريكية صهيونية والبقية مجرد أدوات
منذ 3 ساعة
16 June، 2019
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