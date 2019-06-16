قتلى وجرحى بصفوف العدوان في جيزان ونجران

سقط عدد من عناصر العدوان السعودي الاميركي على اليمن بين قتلى وجرحى الاحد بنيران قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية في قطاعي نجران وجيزان.

وقال مصدر عسكري يمني إن “وحدات من الجيش واللجان الشعبية نفذت عملية إغارة على مواقع مرتزقة الجيش السعودي في رشاحة بنجران ما أدى الى سقوط قتلى وجرحى بصفوفهم”.

وأضاف المصدر أن “المجاهدين الأبطال أفشلوا زحفا لمرتزقة الجيش السعودي على مواقع الجيش واللجان شرق جبل الدود بجيزان، وكبدوهم خسائر في الأرواح”.

وأشار المصدر إلى “مصرع وجرح العديد من مرتزقة الجيش السعودي بكمين محكم لوحدة الهندسة شرق جبل الدود بقطاع جيزان”، وتابع “كما انفجرت عبوة ناسفة بمجموعة من المرتزقة في وادي جاره بالقطاع عينه ما أدى الى مصرع وجرح عدد منهم”.

ولفت المصدر إلى أن “وحدة الهندسة العسكرية دمرت آلية محملة بمرتزقة الجيش السعودي بعبوة ناسفة في المدافن قبالة جيزان”، وأكد “استمرار العمليات العسكرية داخل العمق السعودي حتى يتوقف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي الغاشم بحق أبناء الشعب اليمني الصامد”.

المصدر: موقع انصار الله