نجران: عملية إغارة للجيش واللجان على مواقع مرتزقة الجيش السعودي في رشاحة وقتلى وجرحى في صفوفهم – موقع قناة المنار – لبنان
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June 16 2019 - 16:42

نجران: عملية إغارة للجيش واللجان على مواقع مرتزقة الجيش السعودي في رشاحة وقتلى وجرحى في صفوفهم

منذ 22 mins 16 June، 2019
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