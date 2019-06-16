صعدة: غارة لطيران العدوان السعودي الأمريكي على منطقة القد بمديرية رازح الحدودية – موقع قناة المنار – لبنان
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June 16 2019 - 16:42
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صعدة: غارة لطيران العدوان السعودي الأمريكي على منطقة القد بمديرية رازح الحدودية
منذ 30 mins
16 June، 2019
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