نجران: وحدة المدفعية اليمنية تستهدف تجمعات أفراد وناقلات للجيش السعودي ومرتزقته في موقع الحماد ومقتل وجرح العديد منهم – موقع قناة المنار – لبنان
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June 16 2019 - 16:42

نجران: وحدة المدفعية اليمنية تستهدف تجمعات أفراد وناقلات للجيش السعودي ومرتزقته في موقع الحماد ومقتل وجرح العديد منهم

منذ 30 mins 16 June، 2019
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